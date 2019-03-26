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Расследования 26.03.2019 17:41
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26.03.2019 17:41
В Советский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении двоих молодых людей, обвиняемых в сбыте фальшивых денег. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Летом прошлого года 20-летние приятели за 20 тысяч рублей купили подержанную “семерку”. Однако рассчитались с ее хозяином фальшивыми купюрами. Вскоре их задержали полицейские. Мужчины во всем признались. Автомобиль вернули прежнему владельцу. Теперь не в меру предприимчивым волгоградцам может грозить до 8 лет колонии.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.
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