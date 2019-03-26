Аналитика

«Высота 102»ТВ: Волгоградская область получит полмиллиарда на борьбу с трущобами

Аналитика 26.03.2019 20:04
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26.03.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: особенности капремонта моста через Волжскую ГЭС, герои «Народного дозора», федеральные деньги на расселение аварийного жилья и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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