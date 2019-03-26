Банк «Возрождение» запустил «Щедрый» накопительный счет

«Щедрый» . Банк «Возрождение» сделал интересное предложение клиентам, которые хотели бы попробовать начать делать сбережения. В банке появился накопительный счет с говорящим названием













Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, главное отличие накопительного счета от классического банковского вклада — возможность свободно распоряжаться средствами, которые на нем лежат. Начисление процентов осуществляется ежедневно на весь остаток на счете. Выплачиваются проценты на ежемесячной основе. По счету «Щедрый» процент сопоставим с процентами полноценного вклада — до 7,5% годовых.

«Как правило, вклад – это размещение средств на продолжительный срок. Если клиент хочет забрать средства досрочно, в силу каких-либо причин, он теряет проценты. Накопительный счет никак в этом смысле клиента не ограничивает. Деньги можно снимать или докладывать. Доход он все равно будет получать. Главное условие для открытия счета «Щедрый» – последние три месяца у клиента не должно быть в банке накопительных счетов», — рассказала управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.

Счет «Щедрый» бессрочный, открывается в рублях РФ, его можно пополнять или снимать средства как наличным, так и безналичным путем. Проценты выплачиваются ежемесячно, по желанию клиента их можно капитализировать. Максимальная сумма для размещения – 500 тыс. рублей. Открыть можно не более одного счета.

Открыть накопительный счет «Щедрый» можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в Интернет-банке и мобильном банке. Средства на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей.

«Возрождение» один из старейших российских банков, работает в Волгоградской области более 24 лет. С октября 2018 года входит в государственную финансовую группу ВТБ. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» в Волгоградской области после вхождения в ВТБ насчитывает порядка 300 устройств.