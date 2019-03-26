Экономика

Банк «Возрождение» запустил «Щедрый» накопительный счет

Экономика 26.03.2019 16:28 Реклама
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26.03.2019 16:28

Банк «Возрождение» сделал интересное предложение клиентам, которые хотели бы попробовать начать делать сбережения. В банке появился накопительный счет с говорящим названием «Щедрый»



Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, главное отличие накопительного счета от классического банковского вклада — возможность свободно распоряжаться средствами, которые на нем лежат. Начисление процентов осуществляется ежедневно на весь остаток на счете. Выплачиваются проценты на ежемесячной основе. По счету «Щедрый» процент сопоставим с процентами полноценного вклада — до 7,5% годовых.
«Как правило, вклад – это размещение средств на продолжительный срок. Если клиент хочет забрать средства досрочно, в силу каких-либо причин, он теряет проценты.  Накопительный счет никак в этом смысле клиента не ограничивает. Деньги можно снимать или докладывать. Доход он все равно будет получать. Главное условие для открытия счета «Щедрый» – последние три месяца у клиента не должно быть в банке накопительных счетов», — рассказала управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.
Счет «Щедрый» бессрочный, открывается в рублях РФ, его можно пополнять или снимать средства как наличным, так и безналичным путем. Проценты выплачиваются ежемесячно, по желанию клиента их можно капитализировать. Максимальная сумма для размещения – 500 тыс. рублей. Открыть можно не более одного счета.
Открыть накопительный счет «Щедрый» можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в Интернет-банке и мобильном банке. Средства на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей.
«Возрождение» один из старейших российских банков, работает в Волгоградской области более 24 лет. С октября 2018 года входит в государственную финансовую группу ВТБ. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» в Волгоградской области после вхождения в ВТБ насчитывает порядка 300 устройств. 

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