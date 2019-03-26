Сбербанк предложил готовое решение для розничной торговли и сферы услуг

Экономика 26.03.2019 15:27 Реклама
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26.03.2019 15:27
Сбербанк объявил о запуске нового продукта для предприятий розничной торговли и сферы услуг «Готовое решение для бизнеса». Новый продукт был представлен в рамках выставки METRO EXPO-2019.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, «Готовое решение для бизнеса» будет включать в себя расчетный счет с подключенным пакетом услуг и дополнительным объемом переводов на счета физлиц, аренду онлайн-кассы «Эвотор», торговый эквайринг и два небанковских онлайн-сервиса по ведению бухгалтерского и товарного учета. Продукт будет доступен во втором квартале 2019 года.
Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Наш новый продукт эффективно решает технические вопросы, связанные со стартом и сопровождением бизнеса, позволяя предпринимателю сосредоточиться на стратегических задачах развития своего дела и не отвлекаться на рутину. Это готовое ʺкоробочноеʺ решение для начинающего бизнеса в сфере торговли и услуг, которое помогает быстро и с минимальными затратами запустить бизнес».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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