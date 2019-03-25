В Волгограде врач частной клиники лечила пациентов бесплатно

По материалам проверок прокуратуры Центрального района Волгограда возбуждены уголовные дела по обращениям бывших работников коммерческих организаций. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, так, одной из заявительниц, которая работала врачом в частном клинике, не платили зарплату с января по май 2017 года, в связи с чем перед ней образовался долг в размере 170 тысяч рублей.

По второму обращению с заявителем не был произведен расчет за сентябрь-октябрь 2018 года после увольнения с должности торгового представителя в фирме по оптовой продаже косметической продукции. Сумма задолженности составила 100 тысяч рублей. По результатам рассмотрения данных материалов СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время задолженность перед гражданами со стороны работодателей полностью погашена.



