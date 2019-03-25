



Администрация Городищенского городского поселения и подрядчик работ по озеленению центральной части рабочего поселка обменялись в суде взаимными претензиями. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Рай-Грасс", которое выполняло муниципальный контракт, требовало с администрации оплаты задолженности за выполненные работы и неустойки в сумме более 465 тысяч рублей. В свою очередь администрация, которая выдвинутые подрядчиком требования не признавала в связи с некачественным исполнением работ, предъявила встречное исковое заявление о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

Согласно материалам дела, в ходе благоустройства администрация недосчиталась травянистого газона на площади 908 кв.метров, розы плетистой в количестве 120 штук, двух саженцев березы, трех саженцев катальпы, четырех саженцев рябины, 10 кустарников барбариса, 16 туй, двух саженцев сумаха пушистого, 7 штук кизильника блестящего. Администрация требовала с подрядчика более 50 тысяч рублей штрафа и неустойку.

Муниципальный контракт на озеленение центральных улиц стоимостью 441 838 рублей 72 копейки был заключен 31 января 2018 года. Срок выполнения работ был указан до 30 апреля 2018 года. В мае ООО "Рай-Грасс" направило в администрацию справку о стоимости и акт о приемке выполненных работ за услуги по озеленению территории центральной части р.п. Городище.

В ответ администрация направила требование об устранении в семидневный срок нарушений, не соответствующих фактически выполненному объему работ. Подрядчик представил заключение эксперта, согласно которому, подрядчик выполнил работы качественно и в полном объеме, высадил жизнеспособные экземпляры роз и катальпы, которые из-за недостаточного полива начали обезвоживаться.

Суд, изучив материалы дела, принял решение удовлетворить оба иска в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



