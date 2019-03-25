Житель Волгограда отнял и пропил "IPhone" бывшей жены

Расследования 25.03.2019 14:28
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25.03.2019 14:28
Ответить за грабеж придется безработному волгоградцу, позарившемуся на телефон бывшей жены. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, о преступлении в полицию заявила жительница Ворошиловского района. Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришел ее бывший супруг. Они поссорились, мужчина вырвал из рук женщины ее "IPhone", после чего ушел.
По “горячим следам” злоумышленника задержали. 34-летний мужчина отпираться не стал, во всем сознался и объяснил, что похищенный телефон сдал в скупку, а деньги потратил на покупку алкоголя.
Возбуждено уголовное дело, теперь волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы.
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