Житель Волгограда отнял и пропил "IPhone" бывшей жены





Ответить за грабеж придется безработному волгоградцу, позарившемуся на телефон бывшей жены. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, о преступлении в полицию заявила жительница Ворошиловского района. Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришел ее бывший супруг. Они поссорились, мужчина вырвал из рук женщины ее "IPhone", после чего ушел.

По “горячим следам” злоумышленника задержали. 34-летний мужчина отпираться не стал, во всем сознался и объяснил, что похищенный телефон сдал в скупку, а деньги потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, теперь волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы.



