Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное место

Конфликт двух жителей Краснооктябрьского района, вспыхнувший из-за места для парковки, может закончиться тюремным сроком для одного из участников. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в минувшие выходные в полицию обратился мужчина, который рассказал, что один из соседей раскурочил его “Renault Logan”. По словам потерпевшего, он вернулся домой и припарковал машину во дворе. Но это не понравилось другому мужчине. Волгоградец счел, что владелец “Renault” занял “его” место. Разгорелся спор, уступать в котором никто не хотел. Разгоряченный перепалкой защитник “своего” места несколько раз ударил монтировкой по французской легковушке. В итоге были повреждены дверь и капот машины. Сумма причиненного ущерба превысила 20 тысяч рублей. Стражи порядка быстро задержали вспыльчивого волгоградца. Им оказался 39-летний безработный. Он во всем сознался и объяснил, что хотел проучить несговорчивого соседа.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Наказание по ней предусматривает до 2 лет лишения свободы.