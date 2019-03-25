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Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное место

Происшествия 25.03.2019 13:20
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25.03.2019 13:20

Конфликт двух жителей Краснооктябрьского района, вспыхнувший из-за  места для парковки, может закончиться тюремным сроком  для одного из участников. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в минувшие выходные  в полицию обратился мужчина, который рассказал,  что один из соседей раскурочил его “Renault Logan”. По словам потерпевшего, он вернулся домой и припарковал машину во дворе. Но это не понравилось другому мужчине. Волгоградец счел, что владелец “Renault” занял “его” место. Разгорелся спор,  уступать в котором никто не хотел. Разгоряченный перепалкой защитник “своего” места несколько раз ударил монтировкой по французской легковушке. В итоге были повреждены дверь и капот машины. Сумма причиненного ущерба превысила 20 тысяч рублей.  Стражи порядка быстро задержали вспыльчивого волгоградца. Им оказался 39-летний безработный. Он во всем сознался и объяснил, что хотел проучить несговорчивого соседа. 
Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Наказание по ней предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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