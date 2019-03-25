Девочка-подросток пострадала в тройном ДТП в Волгограде

Происшествия 25.03.2019 09:53
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25.03.2019 09:53
Девочка-подросток получила травмы в аварии с участием четырех машин в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в воскресенье днем на улице Шурухина.
По предварительной информации, 19-летний водитель “Mitsubishi Lancer” не выдержал дистанцию и врезался в “Ладу Весту”. От удара отечественную легковушку отбросило на “KIA Sorento”. В свою очередь корейское авто врезалось в “Škoda Fabia”.
При столкновении пострадала 16-летняя пассажирка “Лады” с места аварии ее отправили в больницу.
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