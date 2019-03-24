В Волгоградской области в колонии станет больше радиоточек





Оборудовать камеры помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, радиодинамиками для вещания общегосударственных программ обязали руководство исправительной колонии строгого режима №19 в Суровикино. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Суровикинский районный суд по иску прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в защиту интересов неопределённого круга лиц к ФКУ «Исправительная колония № 19 УФСИН по Волгоградской области» о признании незаконным бездействия и о понуждении к исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства. В адрес начальника колонии было внесено представление об устранении нарушений, но до настоящего времени оно не исполнено.

Представитель колонии выступал против удовлетворения иска. Он пояснил, что на территории ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится здание дисциплинарного блока, в котором находятся 22 камеры ПФРСИ, а также камеры ШИЗО и ПКТ. Трансляция общегосударственных программ в ПФРСИ осуществляется через динамики, установленные в межкамерном коридоре с 6 часов утра до 22 часов вечера. Вещание происходит по громкой связи, что обеспечивает слышимость в камерах ПФРСИ.

Подозреваемые, обвиняемые, осужденные, в период содержания в ПФРСИ, по его словам, не лишены права на прослушивание радиопередач, нарушений их прав не допускается. Жалоб на отсутствие радиодинамиков для вещания общегосударственных программ в камерах ПФРСИ не поступало. Также представитель колонии сообщил, что собственных средств у ИК-19 для приобретения радиодинамиков нет, а финансирования на эти цели им не выделено.

Однако суд посчитал требования прокуратуры законными и подлежащими удовлетворению. Камеры ПФРСИ должны быть оборудованы радиодинамиками в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Пока же у ИК-19 есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.



