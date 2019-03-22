Под Волгоградом подозреваемому в изнасиловании школьницы срочно ищут нового переводчика (ВИДЕО)

Расследования 22.03.2019 14:55
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22.03.2019 14:55
Перерыв объявлен на заседании Городищенского районного суда в Волгоградской области, где рассматривается ходатайство следствия о заключении под стражу водителя маршрутки Хайала Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Как передает корр. ИА "Высота 102" из суда, Мамедов заявил, что не понимает того, что ему говорит на азербайджанском переводчик и потребовал нового. По этой причине судья объявил перерыв.
На суде Мамаедов выглядит спокойным, но постоянно опускает голову и прячет лицо от фото и видеокамер.
Напомним, 2 февраля районный суд уже заключал Мамедова под стражу. Решение было обжаловано подозреваемым. Накануне областной суд, рассмотрев жалобу Мамедова, отменил решение районного суда и вернул дело на повторное рассмотрение из-за того, что подозреваемому не предоставили переводчика. Водителя маршрутки выпустили из СИЗО и в этот же день снова задержали. Следователи возбудили в отношении Мамедова еще одно уголовное дело в связи с тем, что преступление в отношении ребенка было совершено дважды.
По данным следствия, 1 февраля, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на “ГАЗели” подъехал Мамедов. Он попросил ребенка показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она села в микроавтобус, мужчина вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”.
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