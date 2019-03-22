Под Волгоградом подозреваемому в изнасиловании школьницы срочно ищут нового переводчика (ВИДЕО)











Перерыв объявлен на заседании Городищенского районного суда в Волгоградской области, где рассматривается ходатайство следствия о заключении под стражу водителя маршрутки Хайала Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Как передает корр. ИА "Высота 102" из суда, Мамедов заявил, что не понимает того, что ему говорит на азербайджанском переводчик и потребовал нового. По этой причине судья объявил перерыв.

На суде Мамаедов выглядит спокойным, но постоянно опускает голову и прячет лицо от фото и видеокамер.



