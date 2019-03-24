«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной

Аналитика 24.03.2019 19:13
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24.03.2019 19:13
Волгоградцы не понимают, почему стоимость услуг на ЖКХ растет, а качество при этом оставляет желать лучшего. Черная вода в кране, отсутствие дворников, грязные подъезды, ошибки в начислении платы за ресурсы - с такими проблемами столкнулись горожане, которых журналисты ИА «Высота 102» опросили на волнующую многих тему ЖКХ. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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