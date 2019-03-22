В Волгограде таксисты могут заработать больше 70 тысяч рублей

Аналитика 22.03.2019 14:22
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22.03.2019 14:22
Волгоград занял первое место по росту востребованности водителей такси за год среди 23 крупных городов России. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли эксперты Авито Работа, проанализировав ко Дню таксиста, который отмечают сегодня, рынок труда в этой сфере. Рост спроса на представителей этой профессии наблюдается во всех 23 крупных городах. В среднем зарплата таксистов в Волгограде составляет 71915 рублей. Больше всех получают столичные таксисты – 85310 рублей, меньше всех в перечне крупных городов в Ижевске – 57771 рубль. При этом эксперты подчеркивают, что уровень дохода в этой профессии зависит от большого количества факторов, например, количества отработанных часов или наличия автомобиля в собственности. Указанные выше суммы выплачиваются таксистам при выполнении ряда условий, в том числе – месячного плана. В целом их доход может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
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