Минтруд РФ проводит в Волгограде совещание по охране труда





Региональное совещание по вопросам труда в организациях, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводит в Волгограде замминистра труда и социального развития РФ Григорий Лекарев. Как сообщает ИА "Высота 102", основные вопросы, которые осуждаются на встрече, касаются преимущественно охраны труда и улучшения условий труда, снижение гибели и травматизма на производстве. Кроме того, представители регионов осуждают вступившие с 2019 года изменения в трудовом законодательстве, которые повлияют и на работодателей, и на работающее население, и на пенсионеров. Связаны они с изменениями пенсионной системы РФ.

Что же касается травматизма и гибели на работе, то замминистра в своей вступительной речи отметил положительную тенденцию снижения несчастных случаев. Так, в ЮФО с 2014 по 2018 годы на 23% или 115 случаев уменьшилось число травмирования на производстве. В СКФО снижение произошло на 16 случаев. Количество погибших за этот период снизилось на 16 человек в ЮФО и на 13 человек в СКФО.



