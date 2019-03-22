В Волгограде ограде на проспекте Ленина устроили водные процедуры

Общество 22.03.2019 12:07
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22.03.2019 12:07
Чистят, моют, убирают - в центре Волгограда сегодня утром коммунальный десант провел основательную уборку. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники муниципальных служб при помощи специализированной техники очищали улицы от грунта и песка, оставшихся на тротуарах и обочинах дорог после таяния снега. Настоящие водные процедуры устроили коммунальщики металлической ограде на проспекте Ленина. Под большим напором воды с ограждения смывали накопившуюся за зиму грязь.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно на дорогах Волгограда на уборку выходят свыше 90 единиц специализированной техники муниципальных дорожно-коммунальных предприятий. Однако проводить уборку качественно, по словам работников, мешает припаркованный на обочинах дорог частный автотранспорт.
Такая ситуация сложилась на улице Советской, где даже пришлось разграничить стоянку машин по четным и нечетным дням. Однако водители по-прежнему бросают свои машины под запрещающими знаками, что осложняет очистку проезжей части.
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