В Волгограде ограде на проспекте Ленина устроили водные процедуры





Чистят, моют, убирают - в центре Волгограда сегодня утром коммунальный десант провел основательную уборку. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники муниципальных служб при помощи специализированной техники очищали улицы от грунта и песка, оставшихся на тротуарах и обочинах дорог после таяния снега. Настоящие водные процедуры устроили коммунальщики металлической ограде на проспекте Ленина. Под большим напором воды с ограждения смывали накопившуюся за зиму грязь.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно на дорогах Волгограда на уборку выходят свыше 90 единиц специализированной техники муниципальных дорожно-коммунальных предприятий. Однако проводить уборку качественно, по словам работников, мешает припаркованный на обочинах дорог частный автотранспорт.





Такая ситуация сложилась на улице Советской, где даже пришлось разграничить стоянку машин по четным и нечетным дням. Однако водители по-прежнему бросают свои машины под запрещающими знаками, что осложняет очистку проезжей части.



