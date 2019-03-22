Расследования

В Волгограде в деле подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки маршрутчика появился новый эпизод

Расследования 22.03.2019 09:57
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22.03.2019 09:57


В отношении водителя маршрутки Хайала Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки, возбуждено новое уголовное дело в связи с выявлением еще одного преступного эпизода. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева.
Напомним, по данным следствия, 1 февраля, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на “ГАЗели” подъехал Мамедов. Он попросил ребенка показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она села в микроавтобус, мужчина вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району регионального СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”. 2 февраля по решению районного суда Мамедова арестовали до 1 апреля. Но мужчина обжаловал это решение. 21 марта областной суд отменил принятое решение и вернул дело на повторное рассмотрение. Прокурор сразу уведомил об этом следствие. После чего Городищенский межрайонный следственный отдел возбудил новое дело по такой же статье. Это связано с тем, что преступление в отношении девочки было совершено дважды. Подозреваемого снова задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сегодня Городищенский районный суд изберет ему новую меру пресечения.

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