



Сегодня Волгоградская облдума обновила закон о проведении публичных мероприятий в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», инициативу Волжской городской думы об ужесточении правил организации массовых уличных собраний областные парламентарии отклонили. Волжане настаивали на запрете проведения акций протеста на остановках общественного транспорта и в радиусе 100 метров от них. Этот пункт из проекта закона региональные законодатели удалили. В итоге принятые изменения оказались техническими.

Напомним, в заключении губернатора Волгоградской области на законопроект указывалось, что введение данного ограничения может нарушить права жителей муниципальных образований, в которых нет альтернативных площадок для митингов. Аналогичную позицию выразила и прокуратура региона. В Волгограде, к примеру, рядом с остановкой общественного транспорта находятся площади Ленина и Металлургов. В Волжском под действие закона также могла попасть площадь Ленина – излюбленное место собрания митингующих.



