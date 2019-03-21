ФАС России проверяет мусорные тарифы в Волгоградской области





В ФАС России переданы материалы проверки формирования тарифов на вывоз ТКО, установленные региональными органами власти. Как сообщила сегодня и.о. руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева на пресс-конференции, посвященной 15-летию создания федеральной антимонопольной службы России, с начала года ведомство получило около 20 жалоб физических и юридических лиц на стоимость тарифа на вывоз мусора. Однако полномочия по контролю за региональными тарифами возложены на центральный аппарат ФАС РФ, где и займутся проверкой законности утвержденных тарифов. Недавно из ФАС России пришел ответ, что материалы в части объема накопления ТКО переданы в Минприроды РФ. Проверку остальной части формирования тарифов проведут в центральном аппарате федеральной антимонопольной службы. Анна Гаджиева также заявила, что доминирующее положение регоператора – ООО «Управление отходами-Волгоград» - в сфере вывоза ТКО определено.

Напомним, на высокую стоимость тарифа на вывоз мусора жалуются не только жители региона, но и юридические лица, для некоторых из которых цена услуги возросла в несколько десятков раз. Недавно после поднятого шума предпринимателям «позволили» оплачивать вывоз мусора по фактическому объему, а не по норме накопления. Тем не менее, например, сельские жители настаивают на уменьшении тарифа для этой категории населения региона в связи с тем, что селяне самостоятельно перерабатывают большую часть отходов.



