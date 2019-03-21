



Сразу несколько депутатов Государственной думы России от Волгоградской области попали в новый санкционный список Украины, им теперь запрещен въезд на территорию этого государства в течение 3 лет, сообщает ИА "Высота 102".

Указ президента Украины о дополнительных персональных санкциях против РФ, под которые попали 294 юридических и 848 физических лиц, был опубликован сегодня. Документ вступил в законную силу. В числе тех, кого коснулись санкции, председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы РФ от Волгоградской области Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева, Александр Носов и другие.

Анна Кувычко на своей странице в "Фейсбуке" уже прокомментировала этот Указ. Так, по словам депутата Госдумы, она оказалась в санкционном списке "вместе с достойными людьми".

"Я тоже оказалась в санкционных списках, отмечу, среди достойных людей. Все мы, по версии чиновников соседнего государства, "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины". Вероятно, весна влияет на отдельных персон", - считает депутат.

Анна Кувычко отметила, что несмотря ни на что для нее украинцы останутся родными, а украинская культура - очень близкой. "Через несколько недель закончатся выборы. Сойдет пена, развеется пелена. Надеюсь, что в недалеком будущем побываю в Киеве, в Лавре, поклонюсь нашим общим святыням", - написала депутат.



