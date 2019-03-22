



Волонтеры и православная молодежь сегодня устроили генеральную уборку на участке территории около поселка Сахарный Среднеахтубинского района, рядом с которым возводится Покровский скит Свято-Духово мужского монастыря. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», мероприятие было приурочено к Международному дню леса, который отмечается во всем мире. Каждый год волонтеры и защитники леса сталкиваются с одной и той же проблемой – горами мусора в Волго-Ахтубинской пойме. «Кто-то отдыхает, а кто-то убирает», - констатируют волонтеры, которые буквально за несколько минут набили бутылками, пластиком, бумагой и даже старыми матрацами несколько десятков мешков.









Участок в лесу около поселка Сахарный уже вовсю застраивается обителями, возводится здесь и храм. Именно сюда скоро переедут более трех десятков животных и птиц, которые содержатся сейчас в зоологическом саду Свято-Духово мужского монастыря. По задумке иеромонаха Василиска Саяпина, здесь планируется создать реабилитационный центр для диких животных и птиц, попавших в беду. На природе, подальше от городского шума питомцы будут себя чувствовать более комфортно. Пока же из живности в монастырском скиту – две собаки, охранники и четвероногие друзья отца Василиска.



