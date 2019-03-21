В Волжском байкер-пенсионер пострадал при столкновении с лековушкой

Происшествия 21.03.2019 14:37
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21.03.2019 14:37
Мотолюбитель пострадал в аварии, произошедшей сегодня днем в Волжском. Как рассказал ИА "Высота 102" старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, около полудня на улице Кирова столкнулись "ВАЗ-2111" и мотоцикл "Zid". По предварительным данным, водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь 67-летнему мотоциклисту. Пожилого человека госпитализировали с переломом ноги.
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