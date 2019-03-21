На севере Волгограда загорелся сухой камыш (ВИДЕО)

Происшествия 21.03.2019 13:54
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21.03.2019 13:54
Сухая трава и камыш загорелись сегодня днем в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в районе набережной Волжской военной флотилии поступило на пульт дежурного в 11:25. На место прибыли расчеты специальной пожарно-спасательной части. Они локализовали огонь в 11:40. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка территории. Причина пожара выясняется. Угрозы людям, жилым домам и объектам инфраструктуры нет.
МЧС напоминает волгоградцам о важности осторожного обращения с огнем, особенно сейчас, когда установилась сухая погода.
Фото и видео: Сергей Сергеев
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