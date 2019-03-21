Задержанный в Волгограде торговец "синтетикой" выращивал для себя "экодурь"





Молодого жителя Центрального района задержали полицейские по подозрению в производстве и распространении наркотиков. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, по данным следствия, 23-летний безработный парень был так называемым “закладчиком” - оборудовал тайники с наркотиком на территории всего города. Стражи порядка нашли у него дома 21 сверток с синтетическим наркотиком и пакет с 14 граммами растения конопли. Были в квартире волгоградца и два куста наркосодержащего растения. Чтобы их вырастить, наркоделец оборудовал настоящий парник.

При этом, как стало известно информагентству, сам молодой человек употреблял собственноручно выращенную и приготовленную марихуану.







