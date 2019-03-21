Расследования

В Волгограде осудили погоревшего на взятке сотрудника военкомата и его посредника

Расследования 21.03.2019 12:12
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21.03.2019 12:12


Провести год в колонии общего режима и выплатить штраф в 850 тысяч рублей предстоит бывшему начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела облвоенкомата по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам О.Е. Брегею. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, мужчину признали виновным в получении взятки от молодого человека, пытавшегося “купить” военный билет. Деньги были переданы через посредника Емельянова. Он встретился с “покупателем” у бывшего ТЦ “Диамант” и получил 120 тысяч рублей. Из них 85 тысяч он позже передал Брегею.
До вступления приговора в силу Брегею изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда.
Емельянова, за посредничество, приговорили к ограничения свободы сроком на год. Его приговор в силу также еще не вступил.

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