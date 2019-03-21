В Волгограде осудили погоревшего на взятке сотрудника военкомата и его посредника





Провести год в колонии общего режима и выплатить штраф в 850 тысяч рублей предстоит бывшему начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела облвоенкомата по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам О.Е. Брегею. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, мужчину признали виновным в получении взятки от молодого человека, пытавшегося “купить” военный билет. Деньги были переданы через посредника Емельянова. Он встретился с “покупателем” у бывшего ТЦ “Диамант” и получил 120 тысяч рублей. Из них 85 тысяч он позже передал Брегею.

До вступления приговора в силу Брегею изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда.

Емельянова, за посредничество, приговорили к ограничения свободы сроком на год. Его приговор в силу также еще не вступил.