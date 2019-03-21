



Около 7,5 миллиона рублей готов потратить собственник стадиона в Волгограде на проведение работ по геотехническому мониторингу в период эксплуатации спортивного объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в ФГУП «Спорт-ИН» задачей будущего исследования называют обеспечение безопасности и надежности объектов «за счет своевременного выявления изменения параметров конструкций и грунтов, которые могут привести к переходу объектов в ограниченно работоспособное или аварийное состояние». Другими словами, стадион протестируют на прочность и в случае риска возникновения каких-либо проблем сразу обозначат «слабые места». В частности, специалисты проведут визуально-инструментальные наблюдения за состоянием конструкций, а в случае наличия повреждений установят маяки, проведут мониторинг уровня грунтовых вод, в том числе вертикальных смещений грунта под основанием стадиона с помощью скважин.

Напомним, 15 июля 2018 года в результате аномального ливня разрушились склоны стадиона «Волгоград Арена». В Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора провели расследование этого инцидента, однако его результаты были засекречены.



