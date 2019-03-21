Житель Волгограда пытался устроить "Лас-Вегас" в пивной (ВИДЕО)





Незаконно установленный игровой терминал изъяли сотрудники полиции и регионального СУ СКР в одной из пивных Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, также был задержан предполагаемый хозяин “однорукого бандита”. По версии оперативников, автомат установил 30-летний житель Тракторозаводского района. Мужчина сознался в совершенном преступлении и рассказал, что купил игровой терминал через интернет, привез его в пивбар и потом приезжал забирать деньги. Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконные организация и проведение азартных игр”. По видимому, волгоградец решил сделать ставку на одну из традиций город-казино - свести воедино азарт и обилие алкоголя. Однако, его ставка "сгорела".