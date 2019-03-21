Общество

Жители Волгоградской области требуют снизить плату за вывоз мусора для селян

Общество 21.03.2019 10:06
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21.03.2019 10:06


Жители Серафимовичского района Волгоградской области на встрече с регоператором потребовали снижения тарифов на вывоз ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на встречу жителей с руководством ООО «Управление отходами-Волгоград», по мнению жителей хуторов и сел, они не производят столько мусора, сколько им насчитывают. По словам селян, большую часть отходов они утилизируют сами, в том числе с помощью компостных ям. А жители одного из хуторов и вовсе объявили «забастовку», игнорируя машины, которые приходят к ним. «Придет машина и стоит, никто к ней не выходит, платить за вывоз мусора мы не будем, пока не уменьшат тарифы», - заявили жители. 
Люди также выразили возмущение тем обстоятельством, что в платежках, которые они получают, «все напутано». Представители ООО «Управление отходами-Волгоград» предложили им собрать необходимые документы, чтобы доказать допущенные самой же компанией  ошибки. Руководители регоператора признались, что «не все проходит ладно», и для налаживания работы нужно еще время. 
Фото сайта комитета по тарифному регулированию Волгоградской области.

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