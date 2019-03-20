Под Волгоградом взорвали обнаруженные в поле немецкие мины





Саперы уничтожили немецкие снаряды, найденные вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, в мотострелковое соединение, дислоцированное на территории региона, заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена поисковиком–любителем в Городищенском районе Волгоградской области в поле в километре от поселка.

Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 8 немецких 50-мм минометных мин времен ВОВ. Саперы уничтожили боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.

Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 300 боеприпасов различного калибра.



