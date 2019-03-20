Под Волгоградом взорвали обнаруженные в поле немецкие мины

Происшествия 20.03.2019 12:01
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20.03.2019 12:01
Саперы уничтожили немецкие снаряды, найденные вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, в мотострелковое соединение, дислоцированное на территории региона, заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена поисковиком–любителем в Городищенском районе Волгоградской области в поле в километре от поселка.
Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 8 немецких 50-мм минометных мин времен ВОВ. Саперы уничтожили боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 300 боеприпасов различного калибра.
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