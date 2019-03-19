Житель Волгоградской области угрожал убить родителей из-за 200 рублей





Провести восемь лет в колонии строгого режима придется жителю Елани Юрию Нилову, угрожавшему убить своих родителей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такой приговор Еланского райсуда.

В конце июля прошлого года 46-летний мужчина пришел к дому своих родителей, чтобы выяснить отношения. Увидев, что дверь заперта, он разбил окно и залез в дом. Оказавшись внутри он, грязно ругаясь, потребовал от родителей 200 рублей. А в случае отказа угрожал их убить. Близкие Нилова восприняли его угрозу всерьез, ведь раньше его уже судили за избиение отца и ряд других преступлений. Они дали сыну денег, а когда он ушел, позвонили в полицию.

Юрия Нилова осудили сразу по двум статьям - “Разбой” и “Угроза убийством”. Сочтя приговор слишком суровым, еланец попытался обжаловать его.