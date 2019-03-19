



Сегодня днем в экстренные службы города поступило анонимное сообщение о "школьном стрелке", открывшем огонь на территории учебного заведения в Красноармейском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", по предварительным данным, подросток позвонил с чужого телефона на номер "112" и рассказал о том, что неизвестный якобы открыл стрельбу на территории гимназии №6. На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. К счастью, тревога оказалась ложной.

Информация о случившемся уточняется. Мотивы этого поступка школьника, выясняются. Отметим, что за ложный звонок несовершеннолетнего предусмотрена ответственность родителей. Им придется выплатить крупный штраф.

Фото: Егор Малышев