Происшествия 19.03.2019 16:00
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19.03.2019 16:00
Сегодня днем в экстренные службы города поступило анонимное сообщение о "школьном стрелке", открывшем огонь на территории учебного заведения в Красноармейском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", по предварительным данным, подросток позвонил с чужого телефона на номер "112" и рассказал о том, что неизвестный якобы открыл стрельбу на территории гимназии №6. На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. К счастью, тревога оказалась ложной.
Информация о случившемся уточняется. Мотивы этого поступка школьника, выясняются. Отметим, что за ложный звонок несовершеннолетнего предусмотрена ответственность родителей. Им придется выплатить крупный штраф.
Фото: Егор Малышев
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