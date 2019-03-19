"Живем, как в 17 веке": в Волгограде жильцы разрушающегося барака с тревогой ждут отключения газа (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 19.03.2019 15:01
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19.03.2019 15:01
Обрушившаяся стена двухэтажного дома №12 на улице имени Валентины Терешковой создала местным жителям немало проблем, о которых они написали ИА "Высота 102". Журналисты информагентства приехали в поселок Максима Горького, чтобы на месте разобраться в ситуации и пообщаться с жильцами злополучного здания. Сейчас аварийная двухэтажка, жильцы которой ждали расселения еще в прошлом году, в прямом смысле дышит на ладан: шаткие и скрипучие деревянные лестницы, деревянные перекрытия, дырявая шиферная крыша.
"Иногда сидишь в квартире и чувствуешь, как дом будто содрогается, не по себе становится", - сетует Маргарита Марченко.
Когда в начале марта на первом этаже обвалилась кирпичная облицовка строения, внутренние стены 67-летнего щитового барака оказались открыты непогоде. Вдобавок ко всему, по соображениям безопасности, в доме планируют отключить газ.
"Как дальше жить - не знаем. У нас газ на отопление и на нагрев воды идет, готовим на нем. У нас здесь семьи живут, в которых по двое, по трое детей. Теперь, наверное, замерзнем", - добавляет женщина.
Одной из причин своих проблем люди считают бездействие управкомпании "Поскомхоз", которая, по их словам, находится в стадии ликвидации. Впрочем, старожилы отмечают, что и раньше их дому особого внимания не уделяли.
"Я заселился в дом в 1991 году. С тех пор у нас не было ни одного нормального ремонта. Хотя мы и просили, и жаловались. Несколько лет назад начали косметический ремонт делать, да так и бросили. Проводка у нас лежит открытая. Как дом сдали, так ее и не меняли. Сам дом как временное жилье строился. Между щитами шлак раньше был, но он весь уже осыпался, следующей зимой стены насквозь промерзнут", - сокрушается Валерий Инютучкин.
Вспоминают жители и о том, что когда-то сами проводили в дом газ, и делали канализацию. Как могли, своими силами, благоустраивали двор.
"Я вот только газ к себе в квартиру не провела. У меня муж тогда болел тяжело, не до того было, вот у меня в квартире печка и осталась. Живу как в XVII веке, готовлю на печи, купаюсь при помощи ковшика. Раньше хотя бы баня была неподалеку - там купаться получалось", - сетует пожилая учительница химии Лидия Семеновна Донскова. Теперь ощутить все “прелести” жизни без газа, тепла и горячей воды предстоит всем ее соседям. Вот только печей у них не осталось.
И все же, несмотря на невзгоды, люди трепетно относятся к прошлому дома, в котором когда-то размещалась школа - первая в отстраиваемом после войны поселке.
"В одном подъезде у нас классы были, а во втором жили учителя. Позже построили среднюю школу №8 и младшие классы перевели туда. После этого дом стал полностью жилым. Когда-то местная поэтесса Виктория Курсова посвятил этому дому стихотворение. Ведь он был построен одним из первых", - вспоминает педагог.
Как будут развиваться дальнейшие события вокруг рушащегося дома - неизвестно. “Высота 102” будет внимательно следить за судьбой его жителей.
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