Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройству

Общество 19.03.2019 13:03
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19.03.2019 13:03
С 1 по 30 апреля в Волгограде пройдет весенний месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства города после зимы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы Волгограда, дни 13 и 20 апреля станут в этом году общегородскими субботниками. Рекомендовано районным властям привлечь для уборки закрепленных территорий коллективы предприятий, организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, религиозные организации и национальные объединения, расположенные в районах Волгограда. Внести свой вклад в наведение чистоты и порядка в городе могут все желающие. Организовать граждан на местах должны управляющие компании и ТОСы.
Отметим, что за время проведения месячника по благоустройству в городе предстоит выполнить большой объем работ по озеленению, ямочному ремонту дорог, вывозу мусора, уборке территорий вокруг образовательных, медицинских учреждений и т.д.
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