Происшествия

На посту ДПС под Волгоградом изъяли контрафактную черную икру

Происшествия 19.03.2019 12:24
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19.03.2019 12:24


Партию черной икры без документов задержали полицейские на посту ДПС в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, для проверки был остановлен рейсовый автобус, который следовал из Астрахани в Москву. При осмотре багажного отсека инспекторы обнаружили 22 банки разного объема, в которых находился продукт, похожий на икру рыбы осетровых видов. Никаких документов на нее не оказалось. Содержимое направлено на исследование. Полицейским предстоит выяснить происхождение и владельца данного товара.

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