Волгоградский «Красный Октябрь» освоил производство новой марки стали





Волгоградский завод "Красный Октябрь" освоил выпуск нового вида продукции – сортового проката высоколегированной коррозионностойкой стали марки ЭП 54 (08Х21Н6М2Т). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, ранее на "Красном Октябре" из этой марки стали производили листовой прокат. Выпуску предшествовала тщательная подготовка по разработке технологии, настройке оборудования и организации особого контроля на выплавке в ЭСПЦ-2, в обжимном крупносортном цехе (ОКЦ) и цехе отделки металлопроката (ЦОМП).

Отмечается, что сталь марки ЭП 54, как и другие аустенито-ферритные стали, характеризуется сочетанием механических и технологических свойств: повышенным пределом текучести, удовлетворительной свариваемостью. Кроме того, в ней по сравнению с другими марками уменьшено содержание дефицитного никеля. Это делает ее перспективным конструкционными материалом. Стали такого типа находят широкое применение в химическом машиностроении, авиации и судостроении.

"Разработанная на "Красном Октябре" технология производства горячекатаного круглого проката диаметром 65 мм, учитывающая особенности стали марки ЭП 54, обеспечила необходимую пластичность на блюминге и крупнозаготовочном стане, – пояснила заместитель начальника технологического управления Ольга Гладышева. – Далее прокат был обточен на диаметр 60 мм".

Разработанная технология нагрева и прокатки стали марки ЭП 54 позволяет производить горячекатаный прокат диаметром от 65 мм до 200 мм. На предприятии отметили, что освоение выпуска этого вида продукции открывает новые области применения продукции "Красного Октября" в различных отраслях промышленности.



