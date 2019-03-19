В Волгоградской области рост субсидий многодетным семьям на оплату ЖКУ обойдется бюджету в 130 млн рублей
Общество 19.03.2019 11:31
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19.03.2019 11:31
В Волгоградскую областную думу внесен проект закона об индексации выплат многодетным семьям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее поручение профильному ведомству накануне на оперативном совещании дал губернатор Андрей Бочаров.
В бюджете Волгоградской области 2019 года на данную меру соцподдержки заложено порядка 350 млн рублей. Увеличение ежемесячной выплаты семьям, в которых воспитывается трое и более детей, на оплату «коммуналки» обойдется бюджету региона дополнительно в 130 млн рублей. За счет чего субсидия увеличится с 1000 до 1500 рублей. Изменения коснутся 29,4 тысячи семей региона, в которых воспитывается 98 тысяч детей.
Утром 21 марта перед заседанием облдумы документ рассмотрит комитет по бюджету и налогам. Вполне вероятно, что проект с голоса будет внесен в повестку дня заседания заксобрания. Закон вступит в силу с 1 апреля текущего года.
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