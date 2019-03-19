В Волгограде создателей лжефирмы по продаже удобрений осудили за мошенничество





Троих жителей Волгограда Олега Приказчикова, Виталия Соцкова и Эдуарда Кадейкина признали виновными в незаконном создании юридического лица. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Приказчикова и Соцкова также осудили за мошенничество, совершенное в крупном размере. Ворошиловский районный суд приговорил ранее судимого Соцкова к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приказчикова - к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Кадейкина – к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Следствием и судом установлено, что Приказчиков, Соцков и Кадейкин в 2016 году незаконно создали и оформили на подставное лицо коммерческую организацию. В дальнейшем при помощи сайта этой фирмы в сети Интернет, сообщники начали активно рекламировать услуги по поставке удобрений.

На самом деле юридическое лицо было создано фиктивно и предпринимательской деятельности не осуществляло. Таким способом трем хозяйствующим субъектам, перечислившим деньги в счет приобретения удобрений, был причинен ущерб в сумме порядка 800 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях Приказчиков и Соцков признали полностью, Кадейкин – отрицает.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



