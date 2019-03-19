Экономика

ПАО «МИнБанк» открывает расчетные счета на выгодных условиях

Экономика 19.03.2019 10:06 Реклама
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19.03.2019 10:06

Московский Индустриальный банк предлагает своим клиентам оптимальные условия. Теперь здесь можно помимо банковского обслуживания, получить много других полезных и выгодных услуг для корпоративных клиентов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.


  Тарифный план «Надежный партнер-2019»* позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям бесплатно открыть расчетный счет и подключится к системе дистанционного обслуживания (ДБО) при условии приобретения в банке страхового полиса на год от компании СОГАЗ или сертификата «Личный адвокат» на получение дистанционных юридических услуг.  
 
В рамках акции предусмотрено:
• Бесплатное изготовление копий документов для открытия счета 
• Бесплатные внутрибанковские переводы в системе ДБО 
• Бесплатный доступ к системе ДБО 
• Бесплатное обслуживание системы ДБО до 4-х месяцев 
• Бесплатная выдача карты для внесения средств на расчетный счет 
• Скидки в период действия тарифного плана 
 
«Предлагать услуги партнеров легко, если знаешь, кому они необходимы!», - уверенно заявляют в банке. 
«Большинство представителей малого бизнеса пытаются обойтись без помощи профессиональных юристов, полагаясь на здравый смысл, свой опыт, Интернет, тратя при этом уйму времени, сил и нервов. Сертификат «Личный адвокат», приобретенный в ПАО «МИнБанк», дает уверенность в том, что в любой ситуации, будь то спорный вопрос с партнером, запрос от Налоговой инспекции или нестандартная претензия от клиента, специалисты «Национальной юридической службы» помогут справиться с ней грамотно и оперативно», - считают сотрудники банка.  
В любом бизнесе важно не только зарабатывать больше, но и позаботиться о том, чтобы не потерять заработанное. Поэтому ПАО «МИнБанк» предлагает своим клиентам приобрести страховой полис «Без риска для дела», который защитит основные ресурсы (имущество компании, жизнь и здоровье сотрудников) от неблагоприятных обстоятельств.  
«Мы заинтересованы в сохранении финансовой стабильности и развитии бизнеса наших клиентов, так как именно на этом строится взаимовыгодное сотрудничество!», - отмечают в банке.  

«Надежный партнер-2019»* 
Тарифный план «Надежный партнер-2019» (ТП) применяется в период с 01.02.2019 по 31.08.2019 г. включительно при открытии счетов новыми клиентами, а так же для тех клиентов, которые уже имеют счета в ПАО «МИнБанк» на начало срока действия тарифного плана.
ТП представлен в трех вариантах на выбор клиента:



Все прочие услуги – по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в ПАО "МИнБанк". Подробно с информацией о продуктах и услугах ПАО «МИнБанк», условиями их предоставления и тарифами можно ознакомиться на сайте Банка www.minbank.ru или в любом офисе ПАО «МИнБанк». 
Фото предоставлено ПАО «МИнБанк».

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