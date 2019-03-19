ПАО «МИнБанк» открывает расчетные счета на выгодных условиях

Московский Индустриальный банк предлагает своим клиентам оптимальные условия. Теперь здесь можно помимо банковского обслуживания, получить много других полезных и выгодных услуг для корпоративных клиентов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.









Тарифный план «Надежный партнер-2019»* позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям бесплатно открыть расчетный счет и подключится к системе дистанционного обслуживания (ДБО) при условии приобретения в банке страхового полиса на год от компании СОГАЗ или сертификата «Личный адвокат» на получение дистанционных юридических услуг.

В рамках акции предусмотрено:

• Бесплатное изготовление копий документов для открытия счета

• Бесплатные внутрибанковские переводы в системе ДБО

• Бесплатный доступ к системе ДБО

• Бесплатное обслуживание системы ДБО до 4-х месяцев

• Бесплатная выдача карты для внесения средств на расчетный счет

• Скидки в период действия тарифного плана

«Предлагать услуги партнеров легко, если знаешь, кому они необходимы!», - уверенно заявляют в банке.

«Большинство представителей малого бизнеса пытаются обойтись без помощи профессиональных юристов, полагаясь на здравый смысл, свой опыт, Интернет, тратя при этом уйму времени, сил и нервов. Сертификат «Личный адвокат», приобретенный в ПАО «МИнБанк», дает уверенность в том, что в любой ситуации, будь то спорный вопрос с партнером, запрос от Налоговой инспекции или нестандартная претензия от клиента, специалисты «Национальной юридической службы» помогут справиться с ней грамотно и оперативно», - считают сотрудники банка.

В любом бизнесе важно не только зарабатывать больше, но и позаботиться о том, чтобы не потерять заработанное. Поэтому ПАО «МИнБанк» предлагает своим клиентам приобрести страховой полис «Без риска для дела», который защитит основные ресурсы (имущество компании, жизнь и здоровье сотрудников) от неблагоприятных обстоятельств.

«Мы заинтересованы в сохранении финансовой стабильности и развитии бизнеса наших клиентов, так как именно на этом строится взаимовыгодное сотрудничество!», - отмечают в банке.





«Надежный партнер-2019»*

Тарифный план «Надежный партнер-2019» (ТП) применяется в период с 01.02.2019 по 31.08.2019 г. включительно при открытии счетов новыми клиентами, а так же для тех клиентов, которые уже имеют счета в ПАО «МИнБанк» на начало срока действия тарифного плана.

ТП представлен в трех вариантах на выбор клиента:













www.minbank.ru или в любом офисе ПАО «МИнБанк». Все прочие услуги – по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в ПАО "МИнБанк". Подробно с информацией о продуктах и услугах ПАО «МИнБанк», условиями их предоставления и тарифами можно ознакомиться на сайте Банкаили в любом офисе ПАО «МИнБанк».

Фото предоставлено ПАО «МИнБанк».