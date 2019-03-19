В Волгоградской области в тройном ДТП пострадал ребенок

Происшествия 19.03.2019 09:44
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19.03.2019 09:44
Семилетняя девочка пострадала в результате столкновения трех автомобилей в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на 36 км трассы "Волгоград-Элиста". Водитель "Лады Калины" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной "KIA Rio". От удара иномарку отбросило на "Ладу Калину", под управлением 67-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. В результате пострадала 7-летняя пассажирка иномарки. Девочку доставили в больницу.
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