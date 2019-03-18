Расследования

На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подростками

Расследования 18.03.2019 17:24
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18.03.2019 17:24


В отношении волгоградца, по вине которого пострадали двое подростков, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в минувшие выходные в Советском районе на проспекте Университетском. По предварительным данным, водитель “ВАЗ 2114” не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двумя иномарками, которые двигались впереди. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры одной из протараненных машин 10 и 13 лет получили травмы и были госпитализированы.
Известно, что водитель “ВАЗ”, который находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, отказался от медосвидетельствования. Оказалось, что уже дважды его привлекали к административной ответственности за пьяную езду и на три года лишили прав.
Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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