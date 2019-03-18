На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подростками

Расследования 18.03.2019 17:24
812 0
18.03.2019 17:24
В отношении волгоградца, по вине которого пострадали двое подростков, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в минувшие выходные в Советском районе на проспекте Университетском. По предварительным данным, водитель “ВАЗ 2114” не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двумя иномарками, которые двигались впереди. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры одной из протараненных машин 10 и 13 лет получили травмы и были госпитализированы.
Известно, что водитель “ВАЗ”, который находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, отказался от медосвидетельствования. Оказалось, что уже дважды его привлекали к административной ответственности за пьяную езду и на три года лишили прав.
Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
Под Волгоградом поджигателей офиса ритуальной фирмы-конкурента отправили в колонию18.03.2019 15:30
Расследования 18.03.2019 15:30
4759 5 Обсудить
В Волгограде по факту вандализма в отношении офиса ЛДПР возбуждено уголовное дело, задержаны трое партийцев18.03.2019 11:11
Расследования 18.03.2019 11:11
16690 23 Обсудить
В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговор18.03.2019 11:03
Расследования 18.03.2019 11:03
1248 0 Обсудить
Под Волгоградом протаранившего частный дом водителя лишили прав17.03.2019 15:45
Расследования 17.03.2019 15:45
2085 0 Обсудить
Сбившего волгоградского школьника водителя белого «Мерседеса» накажут рублем15.03.2019 16:52
Расследования 15.03.2019 16:52
17906 7 Обсудить
Бизнеследи из Волгоградской области грозит реальный срок за покупку зерна у "виртуальной" фирмы15.03.2019 15:30
Расследования 15.03.2019 15:30
4915 9 Обсудить
Житель Волгограда стал “обладателем” микрозайма после поиска работы в Москве15.03.2019 13:22
Расследования 15.03.2019 13:22
7924 6 Обсудить
В Волгограде влюбленному похитителю алых роз грозит колония15.03.2019 13:06
Расследования 15.03.2019 13:06
809 2 Обсудить
В Волгограде задержали участников "театральной" кражи 54 тонн оливкового масла15.03.2019 09:47
Расследования 15.03.2019 09:47
4025 3 Обсудить
В Волгограде убийца-расчленитель и потерпевшие обжаловали приговор суда15.03.2019 09:41
Расследования 15.03.2019 09:41
2259 16 Обсудить
Волгоградские следователи выясняют причины ожогов у младенца в перинатальном центре14.03.2019 19:08
Расследования 14.03.2019 19:08
4216 1 Обсудить
Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре года14.03.2019 16:10
Расследования 14.03.2019 16:10
4241 6 Обсудить
В Волгограде экс-главу штаба Навального оштрафовали за раскрашенную “Родину-Мать”14.03.2019 14:55
Расследования 14.03.2019 14:55
3877 16 Обсудить
В Волгограде экс-сотрудника УФСИН заставляют вернуть взятки14.03.2019 14:01
Расследования 14.03.2019 14:01
4430 5 Обсудить
В Волгограде безработный из Средней Азии продал чужую иномарку14.03.2019 12:33
Расследования 14.03.2019 12:33
647 1 Обсудить
Реклама