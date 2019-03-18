Общество

Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»

Общество 18.03.2019 16:42
1623 9
18.03.2019 16:42


С известным итальянским городом по количеству воды, окружающей жилые дома, соперничают весной некоторые волгоградские дворы. Как сообщили ИА "Высота 102" жители ул. Новодвинской в Дзержинском районе Волгограда, из-за неработающих ливневок перекресток между домами №24 и №36 превратился в полноводную реку. "У нас как в Венеции!", - шутят местные жители, вынужденные ежедневно преодолевать эту водную преграду. Вода здесь стоит уже две недели, но коммунальным службам, как отмечают горожане, нет до этого никакого дела.

Отметим, что на аналогичную ситуацию недавно пожаловались в редакцию "Высоты 102" жильцы дома  №5 по улице Ткачева. О суперлуже в их дворе уже не раз рассказывало информагентство. Примечательно, что воду здесь уже откачивали, но она возвращается вновь после обильных осадков. 
Огромное болото вынуждены созерцать и жители Советского района Волгограда в центре района Тулака на улице Туркменской. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в администрацию района, но понимания так и не нашли. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31778 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
30546 61
Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидов
16.03.2019 20:49
20499 0
Общество
18.03.2019 15:41
Общество 18.03.2019 15:41
4931 16 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 15:40
Общество 18.03.2019 15:40
203 6 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 13:57
Общество 18.03.2019 13:57
2998 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 12:21
Общество 18.03.2019 12:21
11295 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 11:27
Общество 18.03.2019 11:27
595 9 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 13:21
Общество 17.03.2019 13:21
359 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 04:49
Общество 17.03.2019 04:49
7146 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 20:49
Общество 16.03.2019 20:49
20499 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 14:50
Общество 16.03.2019 14:50
13594 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 14:02
Общество 16.03.2019 14:02
11217 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 12:06
Общество 16.03.2019 12:06
7444 9 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 10:14
Общество 16.03.2019 10:14
8517 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 07:02
Общество 16.03.2019 07:02
4777 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.03.2019 18:09
Общество 15.03.2019 18:09
2144 1 Обсудить

0
Далее
Общество
15.03.2019 13:25
Общество 15.03.2019 13:25
4554 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:24
На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подросткамиСмотреть фотографии
16:42
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»Смотреть фотографии
15:41
Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительстваСмотреть фотографии
15:40
На месте снесенного рынка на ул. Ангарской в Волгограде откроется современная ярмаркаСмотреть фотографии
15:30
Под Волгоградом поджигателей офиса ритуальной фирмы-конкурента отправили в колониюСмотреть фотографии
15:00
Волгоградское УФАС не выявило сговора в зимнем росте цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:20
В 2018 году АО «КАУСТИК» на 23,8% увеличило платежи в бюджеты всех уровнейСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочкиСмотреть фотографии
13:25
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:21
«Что нам ветер, что нам зной»: около 100 саженцев крымской сосны посадили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Двоим волгоградцам грозит колония за драку из-за места в очередиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сразились сильнейшие юные шахматисты России и КазахстанаСмотреть фотографии
12:21
Волгоградский губернатор после встречи с президентом РФ определил заместителям "фронт работы"Смотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом воспитателя центра развития ребенка поймали с поддельным дипломомСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде полиция проверяет безопасность автобусовСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде по факту вандализма в отношении офиса ЛДПР возбуждено уголовное дело, задержаны трое партийцев Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговорСмотреть фотографии
10:51
Нецензурные слова на здании офиса ЛДПР в Волгограде написали сами "жириновцы" Смотреть фотографии
10:42
В Волгограде уволенный водитель выместил злобу на иномарке бывшего начальникаСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде два человека пострадали в ДТП с участием водителя из ВоронежаСмотреть фотографии
09:04
В Волжском легковушка врезалась в дерево, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
04:46
Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборьеСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде из-за опасной газовой колонки госпитализировали женщину
17:45
ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
На юге Волгограда в пожаре погиб 60-летний мужчина, эвакуировали 30 человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0Смотреть фотографии
15:45
Под Волгоградом протаранившего частный дом водителя лишили правСмотреть фотографии
14:00
Жители Волгограда просят власти вытащить их из болотаСмотреть фотографии
11:37
Футболистов волгоградского «Ротора» приоденут на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого автоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 