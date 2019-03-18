Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»





С известным итальянским городом по количеству воды, окружающей жилые дома, соперничают весной некоторые волгоградские дворы. Как сообщили ИА "Высота 102" жители ул. Новодвинской в Дзержинском районе Волгограда, из-за неработающих ливневок перекресток между домами №24 и №36 превратился в полноводную реку. "У нас как в Венеции!", - шутят местные жители, вынужденные ежедневно преодолевать эту водную преграду. Вода здесь стоит уже две недели, но коммунальным службам, как отмечают горожане, нет до этого никакого дела.





Отметим, что на аналогичную ситуацию недавно пожаловались в редакцию "Высоты 102" жильцы дома №5 по улице Ткачева. О суперлуже в их дворе уже не раз рассказывало информагентство. Примечательно, что воду здесь уже откачивали, но она возвращается вновь после обильных осадков.

Огромное болото вынуждены созерцать и жители Советского района Волгограда в центре района Тулака на улице Туркменской. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в администрацию района, но понимания так и не нашли.



