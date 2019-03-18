Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь»

Аналитика 18.03.2019 20:13
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18.03.2019 20:13





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградцы шумно отпраздновали красивую дату возвращения Крыма в состав России. Пойма реки Царица в Волгограде требует от чиновников массовых посадок. Автолюбители дождались старта капремонта убитой дороги на плотине Волжской ГЭС. После встречи с президентом губернатор обозначил фронт работ своим подчиненным.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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