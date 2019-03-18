













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградцы шумно отпраздновали красивую дату возвращения Крыма в состав России. Пойма реки Царица в Волгограде требует от чиновников массовых посадок. Автолюбители дождались старта капремонта убитой дороги на плотине Волжской ГЭС. После встречи с президентом губернатор обозначил фронт работ своим подчиненным.

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