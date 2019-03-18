Экономика

Сбербанк предложил бизнесу автоматизировать работу с зарплатными реестрами

Экономика 18.03.2019 12:54 Реклама
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18.03.2019 12:54


Сбербанк предложил клиентам интеграцию через зарплатный fintech API. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эта система позволит напрямую передавать зарплатные реестры в банк. 
Fintech API— это механизм интеграции, который позволяет обмениваться данными по специальному защищенному каналу. Он был разработан специалистами Сбербанка и стал четвёртым в перечне действующих API для корпоративных клиентов — для выписок и бесшовной авторизации (Single Sign-On).
Подключившись к банку единожды и настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, компании — клиенты Сбербанка могут направлять в банк зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент. Ранее в крупных корпорациях операция по выгрузке реестров из учетной системы и загрузке в банк-клиент вручную могла занимать целый рабочий день. 
Евгений Колбин, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк»: «Прямая интеграция для отправки зарплатных ведомостей на исполнение в банк — это возможность автоматизировать трудоемкий и отнимающий время процесс. Это безопасный механизм, который улучшает клиентский опыт и повышает эффективность бизнес-процессов клиента».
Помимо отправки зарплатных реестров, уже в ближайшем будущем с помощью fintech API клиенты Сбербанка смогут направлять в банк заявления на открытие счетов и выпуск карт, заявки на открытие зарплатного проекта и реестры на пополнение средств по корпоративным картам.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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