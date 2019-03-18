В Волгограде полиция проверяет безопасность автобусов

Общество 18.03.2019 11:27
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18.03.2019 11:27
Безопасность городского транспорта проверяют сотрудники полиции в рамках профилактического мероприятия “Перевозчик”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Рейд проводится с 18 по 22 марта. Особое внимание стражи порядка уделят соблюдению требований профпригодности работников, соответствию транспортных средств требованиям законодательства о техническом регулировании.
По словам правоохранителей, необходимость подобного мероприятия обусловлена неутешительной статистикой ДТП. Только в этом году по вине водителей автобусов произошло 19 аварий, в результате которых 1 человек погиб и 26 пострадали. Причиной дорожных происшествий зачастую становились низкий уровень транспортной дисциплины водителей и нарушения ими правил дорожного движения.
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