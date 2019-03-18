В Волгограде уволенный водитель выместил злобу на иномарке бывшего начальника





Обиженный на своего бывшего работодателя волгоградец отыгрался на его автомобиле. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, с заявлением о порче своего авто в минувшую пятницу в полицию обратился житель Дзержинского района. 38-летний индивидуальный предприниматель рассказал, что ночью кто-то проколол шины и расцарапал гвоздем его “Volkswagen Touareg”. Кроссовер был припаркован возле дома. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний местный житель, который раньше работал водителем у бизнесмена. Однако его уволили за пристрастие к алкоголю. Мужчина сознался в преступлении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба”. Мстительному волгоградцу может грозить до двух лет тюрьмы.