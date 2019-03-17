В Волгограде пенсионерка украла у соседки трусы и носки





О пропаже своих любимых сапог и одежды заявила в полицию жительница Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, кража произошла в одном из домов на улице Шекснинской. По предварительным данным, известно, что 38-летняя хозяйка вещей не сразу обратилась за помощью к стражам порядка. У волгоградки есть проблемы с алкоголем и пропажу обуви, нижнего белья, колготок и трех пар носков она заметила только, когда вышла из шестидневного запоя. Полицейские быстро разобрались в ситуации и вычислили вора. Им оказалась 67-летняя соседка потерпевшей. Женщина присматривала за лежачей матерью волгоградки. В один из визитов к подопечной она и взяла чужие вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Теперь “сердобольной” женщине грозит тюрьма.



