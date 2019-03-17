В Волгограде пенсионерка украла у соседки трусы и носки

Происшествия 17.03.2019 18:34
524 0
17.03.2019 18:34
О пропаже своих любимых сапог и одежды заявила в полицию жительница Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, кража произошла в одном из домов на улице Шекснинской. По предварительным данным, известно, что 38-летняя хозяйка вещей не сразу обратилась за помощью к стражам порядка. У волгоградки есть проблемы с алкоголем и пропажу обуви, нижнего белья, колготок и трех пар носков она заметила только, когда вышла из шестидневного запоя. Полицейские быстро разобрались в ситуации и вычислили вора. Им оказалась 67-летняя соседка потерпевшей. Женщина присматривала за лежачей матерью волгоградки. В один из визитов к подопечной она и взяла чужие вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Теперь “сердобольной” женщине грозит тюрьма.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 13:01
24578 32
05.03.2019 13:36
15668 6
05.03.2019 09:40
10097 4
В Волгограде из-за опасной газовой колонки госпитализировали женщину17.03.2019 20:45
Происшествия 17.03.2019 20:45
235 0 Обсудить
На юге Волгограда в пожаре погиб 60-летний мужчина, эвакуировали 30 человек (ВИДЕО)17.03.2019 17:03
Происшествия 17.03.2019 17:03
1064 0 Обсудить
Авария на электросетях в Волгограде изменила маршрут общественного транспорта17.03.2019 12:16
Происшествия 17.03.2019 12:16
613 0 Обсудить
Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого авто17.03.2019 10:07
Происшествия 17.03.2019 10:07
4346 0 Обсудить
В Волгоградской области инвалиду-колясочнику, члену штаба ОНФ отомстили за критику разбитых дорог16.03.2019 11:31
Происшествия 16.03.2019 11:31
7955 13 Обсудить
В Волгоградской области задержали разбойника из Узбекистана, которого 20 лет искал Интерпол15.03.2019 15:50
Происшествия 15.03.2019 15:50
3639 1 Обсудить
В Волжском безработный рецидивист избил и ограбил пенсионерку15.03.2019 14:59
Происшествия 15.03.2019 14:59
415 0 Обсудить
Житель Волгограда ночью устроил пляски на крыше чужой иномарки15.03.2019 10:37
Происшествия 15.03.2019 10:37
4011 5 Обсудить
В Волгоградской области водитель "Жигулей" сбил ребенка на тротуаре и скрылся15.03.2019 10:24
Происшествия 15.03.2019 10:24
2137 1 Обсудить
В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшие14.03.2019 15:46
Происшествия 14.03.2019 15:46
3932 3 Обсудить
В Волгограде авто с уснувшей за рулем студенткой врезалось в остановку, пострадал человек (ВИДЕОМОМЕНТ)14.03.2019 09:03
Происшествия 14.03.2019 09:03
12421 54 Обсудить
В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)13.03.2019 14:01
Происшествия 13.03.2019 14:01
4377 5 Обсудить
В Волгограде задержали молодых наркоторговцев из Средней Азии13.03.2019 12:05
Происшествия 13.03.2019 12:05
2287 9 Обсудить
В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатой13.03.2019 10:52
Происшествия 13.03.2019 10:52
2682 7 Обсудить
В Волгограде школьника сбила иномарка13.03.2019 10:14
Происшествия 13.03.2019 10:14
2820 4 Обсудить
Реклама