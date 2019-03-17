Происшествия

В Волгограде пенсионерка украла у соседки трусы и носки

Происшествия 17.03.2019 18:34
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17.03.2019 18:34


О пропаже своих любимых сапог и одежды заявила в полицию жительница Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102”  в УМВД России по Волгограду, кража произошла в одном из домов на улице Шекснинской. По предварительным данным, известно, что 38-летняя  хозяйка вещей не сразу обратилась за помощью к стражам порядка. У волгоградки есть проблемы с алкоголем и пропажу обуви, нижнего белья, колготок и трех пар носков  она заметила только, когда вышла из шестидневного запоя. Полицейские быстро разобрались в ситуации и вычислили вора. Им оказалась 67-летняя соседка потерпевшей. Женщина присматривала за лежачей матерью волгоградки.  В один из визитов к подопечной она и взяла чужие вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Теперь “сердобольной” женщине грозит тюрьма.     

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