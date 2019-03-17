На юге Волгограда в пожаре погиб 60-летний мужчина, эвакуировали 30 человек (ВИДЕО)

Происшествия 17.03.2019 17:03
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17.03.2019 17:03
Около 30 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажном доме в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном ГУ МЧС России. По предварительным данным, сигнал о возгорании в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома №22 по улице Гражданской поступил в 15:30. На место оперативно выехали расчёты пожарно-спасательных частей № 6 и 7. В 15:49 огонь был потушен. Однако жильцов подъезда пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. Для этого, в том числе, были задействованы автолестницы. По сведениям экстренных служб, до прибытия неотложек погиб 60-летний мужчина. 33-летний мужчина с диагнозом отравление продуктами горения легкой степени от госпитализации отказался. После локализации возгорания жильцы вернулись в свои квартиры.
По словам очевидцев, это уже не первый пожар, произошедший в той же квартире.
Фото и видео: Артем Рекунов
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