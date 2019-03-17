Происшествия 17.03.2019 12:16
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17.03.2019 12:16
Авария на электросетях, произошедшая сегодня утром в Дзержинском районе, изменила работу общественного транспорта. Как сообщили ИА “Высота 102” в МУП “МЭТ”, по предварительным данным, с 9:02 до 9:40 электротранспорт работал по временным маршрутам. Так, трамваи ходили до остановки 36-я школа, а троллейбусы разворачивались на запасном кольце на улице Каспийской. Сейчас движение транспорта восстановлено. Обстоятельства аварии уточняются.
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