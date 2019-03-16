Общество

В Волгограде начали отмывать остановки

Общество 16.03.2019 14:50
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16.03.2019 14:50


С установлением благоприятных погодных условий  в городе активизировались работы по благоустройству и наведению чистоты на объектах улично-дорожной сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда,  сегодня  бригады МБУ «Северное»  с помощью специальной техники моют остановочные павильоны на проспектах им. Ленина и Маршала Жукова, очищают от пыли дорожные ограждения на Комсомольском путепроводе, убирают смёт с лотковой части городских дорог. В частности, в ходе работ с помощью специальных машин и вручную дорожникам в течение дня предстоит очистить  более 1 км пешеходных ограждений и шумоизоляционных панелей Комсомольского моста.  
 

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