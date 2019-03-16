В Волгограде начали отмывать остановки

Общество 16.03.2019 14:50
410 0
16.03.2019 14:50
С установлением благоприятных погодных условий в городе активизировались работы по благоустройству и наведению чистоты на объектах улично-дорожной сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, сегодня бригады МБУ «Северное» с помощью специальной техники моют остановочные павильоны на проспектах им. Ленина и Маршала Жукова, очищают от пыли дорожные ограждения на Комсомольском путепроводе, убирают смёт с лотковой части городских дорог. В частности, в ходе работ с помощью специальных машин и вручную дорожникам в течение дня предстоит очистить более 1 км пешеходных ограждений и шумоизоляционных панелей Комсомольского моста.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
31659 9
11.03.2019 14:43
30045 61
10.03.2019 18:36
17112 0
Митрополит Феодор совершил богослужение на территории волгоградского завода «Красный Октябрь»16.03.2019 14:02
Волгоградцы пообещали «не забыть и не простить» пенсионную реформу (ФОТОРЕПОРТАЖ)16.03.2019 12:18
В Волгоград пришла “Крымская весна”16.03.2019 12:06
Разрушенный храм в глубинке Волгоградской области обрел собственника16.03.2019 10:14
В Волгоградской области чиновники отдали сельские пастбища коммерсантам16.03.2019 07:02
Алиментщик из Волгоградской области “продал” приставу электрогитару15.03.2019 18:09
Волгоградские священники пришли в университет за специалистами по реставрации храмов15.03.2019 13:25
В Волгограде с начала года более 60 бездомных собак обрели хозяев15.03.2019 13:12
«Не дозвониться, не достучаться»: мусорный регоператор недоступен для жителей Волгоградской области15.03.2019 12:48
В Волгограде поставили на "прикол" 54 маршрутки15.03.2019 11:32
«Ни себе, ни людям»: мусорный регоператор запрещает раздельный сбор отходов в Волгоградской области14.03.2019 18:24
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» переобули14.03.2019 16:44
Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителей14.03.2019 15:04
Селу в Волгоградской области выдели миллион на ликвидацию аварии на водозаборе14.03.2019 14:29
Подвал здания-памятника архитектуры в центре Волгограда освободят от караоке14.03.2019 14:04
Реклама