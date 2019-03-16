



На площади Ленина в Волгограде только что начался митинг с лозунгом «Хватит грабить народ!». Как сообщает корреспондент ИА «Высота», в центр города пришли более 200 человек.









Организатором мероприятия стали волгоградские коммунисты, к которым примкнули активисты «Левого фронта» и других националистических сил. Участники протеста стоят с лозунгами «Требуем принять закон о детях войны!», «Человеку труда – достойную жизнь», «Не забудем, не простим унижения пенсионной реформой!».









Есть среди плакатов и другие требования, обусловленные сегодняшними реалиями – «Нет росту тарифов на вывоз мусора!» и даже «Защитим духовность народа от смрада идеологии Ельцин-центров!». Акция проходит спокойно, за порядком наблюдают полицейские. Волгоградские коммунисты воспользовались случаем и организовали рекламную кампанию по приему в ряды партии. Выступающие говорили о тяжелой жизни простого народа, возмущались низкими пенсиями и зарплатами, протестовали против роста тарифов на ЖКХ, проезд в общественном транспорте и критиковали политику федеральных властей, которая, по их мнению, ведет к уничтожению россиян.









Интересно, что в это же время около музея "Россия - моя история!" проходит другое мероприятие - фестиваль "Крымская весна". Оно гораздо многочисленнее, чем протестный митинг. Участники митинга на площади Ленина сетовали, что на акцию пришли мало людей.































