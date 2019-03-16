Общество

Волгоградцы пообещали «не забыть и не простить» пенсионную реформу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 16.03.2019 12:18
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16.03.2019 12:18


На площади Ленина в Волгограде только что начался митинг с лозунгом «Хватит грабить народ!». Как сообщает корреспондент ИА «Высота», в центр города пришли более 200 человек. 


Организатором мероприятия стали волгоградские коммунисты, к которым примкнули активисты «Левого фронта» и других националистических сил. Участники протеста стоят с лозунгами «Требуем принять закон о детях войны!», «Человеку труда – достойную жизнь», «Не забудем, не простим унижения пенсионной реформой!». 


Есть среди плакатов и другие требования, обусловленные сегодняшними реалиями – «Нет росту тарифов на вывоз мусора!» и даже «Защитим духовность народа от смрада идеологии Ельцин-центров!». Акция  проходит спокойно, за порядком наблюдают полицейские. Волгоградские коммунисты воспользовались случаем и организовали рекламную кампанию по приему в ряды партии. Выступающие говорили о тяжелой жизни простого народа, возмущались низкими пенсиями и зарплатами, протестовали против роста тарифов на ЖКХ, проезд в общественном транспорте и критиковали политику федеральных властей, которая, по их мнению, ведет к уничтожению россиян. 


Интересно, что в это же время около музея "Россия - моя история!" проходит другое мероприятие - фестиваль "Крымская весна". Оно гораздо многочисленнее, чем протестный митинг. Участники митинга на площади Ленина сетовали, что на акцию пришли мало людей. 
 








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