



Настоящую спецоперацию провел пристав-исполнитель из Камышина, чтобы взыскать долг по алиментам с одного из горожан. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном УФССП, сотрудник ведомства, в чьем исполнении находилось производство о взыскании алиментов, знал, что мужчина нигде официально не работает, а застать должника дома долго не получалось. Но пристав увидел, что его подопечный собрался продать свою электрогитару через сайт бесплатных объявлений. Решив воспользоваться случаем встретиться с должником, он позвонил тому под видом покупателя. Правда, при встрече нерадивого папашу ждал неприятный сюрприз - вместо денег от долгожданного покупателя он получил акт описи и ареста музыкального инструмента от сотрудника УФССП.

Через несколько дней камышанин нашел деньги и выкупил свою электрогитару.