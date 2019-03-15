Общество 15.03.2019 18:09
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15.03.2019 18:09
Настоящую спецоперацию провел пристав-исполнитель из Камышина, чтобы взыскать долг по алиментам с одного из горожан. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном УФССП, сотрудник ведомства, в чьем исполнении находилось производство о взыскании алиментов, знал, что мужчина нигде официально не работает, а застать должника дома долго не получалось. Но пристав увидел, что его подопечный собрался продать свою электрогитару через сайт бесплатных объявлений. Решив воспользоваться случаем встретиться с должником, он позвонил тому под видом покупателя. Правда, при встрече нерадивого папашу ждал неприятный сюрприз - вместо денег от долгожданного покупателя он получил акт описи и ареста музыкального инструмента от сотрудника УФССП.
Через несколько дней камышанин нашел деньги и выкупил свою электрогитару.
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